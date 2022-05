Altri pesa em Lisboa. PSI acompanha Europa na linha d'água

A papeleira registou, entre janeiro e março, lucros de 29,8 milhões de euros, um aumento de 144,8% face aos 12,2 milhões de euros registados no primeiro trimestre de 2021, já sem a Greenvolt, que passou a ser considerada "operação descontinuada" em termos de reporte de informação financeira.



5,95 euros por ação. Também a Greenvolt segue em baixa a perder 0,3% para 7,36 euros por ação.Ainda no papel, a Navigator cede 0,15% para 4,11 euros por ação. Por seu turno, a Semapa - que fecha esta sexta-feira a época de resultados trimestrais, já depois do fecho da sessão - negocia no arranque da sessão a ganhar 0,4% para 15,10 euros por ação. Tanto Semapa como Navigator reúnem esta sexta-feira os acionistas em assembleia geral.

Entre os restantes pesos-pesados, a retalhista Jerónimo Martins sobe 0,57% para 19,32 euros, a EDP ganha 0,48% para 4,80 euros e a Galp Energia avança 0,17% para 12,08 euros. O maior ganho do índice é do BCP, que avança 0,92% para 0,20 euros por ação.Com movimentos pouco expressivos, o PSI segue entre ganhos e perdas ligeiros, nos 6.311,15 pontos, a acompanhar a tendência pouco definida das principais praças europeias. Após uma semana intensa de declarações de decisores políticos e banqueiros centrais em Davos, os investidores estão hoje a refrear as transações.(Notícia atualizada às 08:30 horas)