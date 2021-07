Altri e JM dão força a PSI-20. Dona do Pingo Doce em máximos de 15 meses

O PSI-20 avançou 0,32%, para os 5.163,24 pontos, num dia em que 12 cotadas valorizaram, uma ficou inalterada e cinco caíram.A Pharol brilhou ao escalar 8,79%, para os 11,14 cêntimos, imitando os ganhos de sexta-feira da Oi, que fechou a última sessão da semana passada a subir mais de 6%.Em destaque esteve também a Altri, que ganhou 3,58%, para 5,645 euros, com o impulso dado pelo IPO da sua filial de renováveis, a GreenVolt. Os investidores têm acorrido em força às ações da papeleira para poderem entrar no capital da GreenVolt e beneficiarem também de um dividendo de 10 cêntimos.A Jerónimo Martins foi outra cotada a ajudar o índice, com uma subida de 0,74%, para os 16,17 euros, em máximos de 15 meses.Nas empresas com maior peso no PSI-20, a Galp avançou 0,64%, para 9,48 euros, enquanto o BCP subiu 0,45%, fechando nos 13,51 cêntimos. Ainda pela positiva, os CTT valorizaram 0,60%, para os 5,04 euros, renovando máximos desde finais de 2017.A travar maiores ganhos do índice esteve o Grupo EDP, com a EDPR a cair 1,50%, para 19,69 euros, e a EDP a ceder 0,46%, para os 4,565 euros.No vermelho fecharam ainda a Ibersol (-0,67%), Corticeira Amorim (-0,37%) e Sonae (-0,25%).