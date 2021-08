Amazon afunda desde máximo histórico em bolsa. Já perdeu 268 mil milhões

no segundo trimestre

A Amazon perdeu 268 mil milhões de dólares em bolsa desde a segunda semana de julho. O número de vendas abaixo do esperado, apesar da subida de quase 50% nos lucros, levou a multinacional de e-commerce tropeçar para o pior resultado registado desde 13 de julho. E nem a ida de Jeff Bezos ao espaço animou os investidores.A empresa atingiu máximos históricos a 13 de julho, com cada ação a valer 3.773,08 dólares. Mas, em pouco mais de um mês, a capitalização bolsista da Amazon passou de 1,88 biliões de dólares para 1,61 biliões, o que se traduz em menos 268 mil milhões de dólares. Desde janeiro, o preço por ação caiu 2,12%, ou seja, menos 69,18 dólares do que valia do final do ano passado.Nem mesmo a ligeira melhoria a 20 de julho, dia em que o CEO da Amazon e da Esta quinta-feira, as ações da empresa de Jeff Bezos fecharam a valer0,42% e, esta sexta-feira, seguem a recuperar 0,13% paraContudo, todos os 55 bancos de investimento que cobrem as ações da empresa estão a recomendar "comprar" os seus títulos. Em média, este conjunto de analistas estabeleceu um preço-alvo de 4.156,52 dólares por ação, o que lhe confere um retorno potencial de 30,7%, tendo em conta o valor do fecho na sessão de ontem.O desempenho da Amazon contrasta com os recordes de ganhos registados esta semana por outras gigantes tecnológicas como é o caso da Apple e a Alphabet, dona da Google. Também o valor de mercado de cada uma das empresas é superior a um bilião de dólares. A Alphabet ganhou, nos últimos 12 meses, 80%, enquanto a Apple viu o valor de mercado aumentar 30%.A impulsionar a maré de ganhos das gigantes de tecnologias estiveram os lucros históricos do segundo trimestre do ano. Em conjunto com a Microsoft, estas empresas registaram, entre abril e junho, cerca de 56,4 mil milhões de dólares (cerca de 47,78 mil milhões de euros) em resultados líquidos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

(6,6 mil milhões de euros) no segundo trimestre do ano. Em comparação com igual período do ano passado, a empresa de Jeff Bezos registou um aumento de 48%. Mas o volume de negócios foi inferior em dois mil milhões às expectativas dos analistas.



Já a Amazon apresentou um lucro de 7,8 mil milhões de dólares