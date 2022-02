Amazon dá gás às tecnológicas e Wall Street regressa aos ganhos

Os principais índices bolsistas norte-americanos terminaram a sessão desta sexta-feira no verde, com exceção do Dow, a recuperarem de uma abertura débil.

O índice industrial Dow Jones fechou a recuar muito ligeiramente, com um deslize de 0,06% para 35.089,74 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,52% para 4.500,53 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite somou 1,58% para 14.098,01 pontos.

As bolsas de Wall Street começaram a jornada no vermelho, com exceção do Nasdaq (e por pouco). Os números do emprego de janeiro nos EUA saíram melhores do que o esperado, mas os investidores ficaram preocupados com o que isso poderá significar para a Reserva Federal – que se espera que comece a subir os juros diretores já no próximo mês devido à elevada inflação.

O aumento de salários poderá pressionar a Fed no sentido de aumentar as taxas de juro mais vezes e talvez até numa maior proporção, sublinhava a CNN.

Em janeiro, foram contabilizados mais 467 mil empregos nos Estados Unidos, batendo as estimativas dos analistas, que apontavam para 125 mil postos de trabalho, de acordo com os dados da Bloomberg.



Estes 467 mil empregos comparam com a média mensal de 550 mil empregos registada ao longo de 2021. Na comparação com abril de 2020, o arranque da pandemia nos EUA, há mais 19,1 milhões de empregos, mas ainda assim o número está 1,9% abaixo do valor pré-pandemia (cerca de 2,9 milhões de empregos a menos).

No entanto, ao longo do dia, os fortes ganhos da Amazon contagiaram a maioria das tecnológicas, o que acabou por dar gás à negociação eao Nasdaq e ao S&P 500.

Apesar de a Meta Plattforms continuar em baixa, ainda penalizada pelos resultados aquém do esperado no quarto trimestre e pelo facto de "guidance" para o trimestre em curso ter desiludido, os ganhos da Amazon – que ontem reportou contas e anunciou um aumento dos preços do serviço prime, o que agradou aos investidores – ajudaram a compensar e a colocar o Nasdaq no verde logo no arranque da sessão.

A Meta encerrou a sessão a ceder 0,28% para 237,09 dólares e a Amazon disparou 13,54% para 3.152,79 dólares.