Ameaças de Trump e perspetivas de queda de lucros penalizam Wall Street

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta terça-feira, 9 de abril, penalizados pelo novo foco de tensão na frente comercial e pelas perspetivas negativas para a época de resultados do primeiro trimestre que arranca esta semana.

O índice industrial Dow Jones, que encerrou a sessão de ontem em queda ligeira, desce 0,49% para 26.212,32 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perde 0,43% para 7.919,04 pontos. Já o S&P500 cai 0,47% para 2.882,72 pontos, depois de oito sessões consecutivas de ganhos.

Esta evolução das ações norte-americanas acompanha o pessimismo que marca a negociação na Europa, depois de os Estados Unidos terem ameaçado impor tarifas sobre 11 mil milhões de euros de importações europeias, em retaliação aos subsídios pagos à Airbus, a grande rival da norte-americana Boeing.





Perante a ameaça, conhecida na segunda-feira, a União Europeia já anunciou que se prepara para responder, tendo em conta os subsídios que também são pagos pelos Estados Unidos à Boeing. As ações da fabricante de aeronaves descem 1,49% para 369,13 dólares.

Os investidores estão ainda a preparar-se para a primeira descida dos lucros das empresas desde 2016. De acordo com dados da Refinitiv, citados pela Reuters, os lucros das empresas entre janeiro e março terão descido 2,3%, em relação ao mesmo período do ano passado. A apresentação de contas começa na quarta-feira, com os números da Delta Air Lines, e prossegue com a banca, no final da semana.