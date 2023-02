Angústia com a Fed e pessimismo do retalho derrubam Wall Street

No regresso à negociação após uma pausa de três dias - ontem os mercados dos EUA estiveram encerrados devido a feriado -, os investidores mostraram uma angústia crescente com as futuras decisões da Reserva Federal (Fed) e preferiram procurar refúgio nas obrigações, com as "yields" a atingirem máximos deste ano (na dívida a 10 anos os juros tocaram os 3,95%). Resultado? Os principais índices de Wall Street fecharam em tons de "vermelho carregado".A penalizar as bolsas estiveram também as previsões não muito animadoras dos gigantes do retalho Walmart e Home Depot, que antecipam uma contração do consumo.Num "sell off" generalizado, nove em cada 10 cotadas do S&P 500 fecharam em queda, tendo todos os setores do índice apresentado um saldo negativo.Os investidores acreditam cada vez mais que a Fed vai manter a política de subida das taxas de juro para controlar a inflação e a possibilidade de uma pausa ou mesmo uma redução no "custo do dinheiro" é vista como uma miragem.O industrial Dow Jones caiu 2,06%, para os 33.129,59 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 2%, fechando nos 3.997,34 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite foi ainda mais castigado, perdendo 2,5%, para os 11.492,30 pontos.O Dow Jones já apresenta um saldo marginalmente negativo no acumulado do ano: -0,05%. O S&P 500 ainda avança 4,11% em 2023, enquanto o Nasdaq acumula uma subida de 9,8% desde o início do ano.Entre as quedas do dia destacaram-se a Tesla, que perdeu 5,25%, enquanto Apple, Amazon, Alphabet e Microsoft perderam todas mais de 2%. A Home Depot afundou mais de 7%.