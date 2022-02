Apelo de Biden chega a Lisboa. BCP sobe mais de 2%

Leia Também Alívio de tensões Kiev-Moscovo dão melhor dia a Lisboa em 13 meses

A tendência positiva europeia, marcada pela retirada de tropas russas na fronteira da Ucrânia e pelo discurso de Joe Biden, durante o qual o presidente norte-americano afirmou que "ainda havia espaço para a diplomacia", chegou a Lisboa.O índice de referência nacional, o PSI-20, segue a valorizar 0,87% para 5693,21 pontos. Das 19 cotadas, 17 abriram no verde e duas permanecem inalteradas. Entre as cotadas com mais destaque, o BCP regista um aumento de 2,96% para 0,2020 euros.As atenções hoje estão viradas para o setor energético. Depois da EDP Renováveis ter reportado antes da sessão um lucro de 655 milhões de euros, um aumento de 18% em termos homólogos, as ações da companhia seguem a valorizar 0,67% para 17,92 euros, acompanhada pela casa-mãe EDP que soma 0,39% para 4,10 euros.Galp goza deste "jogo de simpatia" e segue também a subir 0,70% para 10,054 euros, assim como a Greenvolt que soma 0,53% para 5,74 euros.Entre as papeleiras, a Altri soma 1,83% para 5,84 euros, a Navigator sobe 0,68% para 3,55 euros, enquanto a Semapa aumenta 0,56% para 12,06 euros.No retalho, a Jerónimo Martins permanece na linha de água (0,05%) em 20,01 euros, enquanto a Sonae sobe 0,29% para 1,09 euros.(Notícia atualizada às 8:29)