Apetite pelo risco dá novos recordes ao Nasdaq e S&P 500

O Dow Jones fechou a somar 0,13%, para os 29.910,37 pontos, depois de terça-feira ter tocado nos 30.116,51 pontos – naquele que foi um novo máximo histórico.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 ganhou 0,24% para 3.638,35 pontos, estabelecendo assim um recorde de fecho. Durante a sessão chegou a atingir 3.644,31 pontos, muito perto do seu máximo de sempre (de 3.645,99 pontos, no passado dia 9 de novembro).

Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,92% para 12.205,85 pontos, o que também constituiu um novo recorde de fecho. Durante a sessão atingiu um novo máximo histórico ao tocar nos 12.236,23 pontos.

Neste dia conhecido como Black Friday, marcado por fortes descontos por parte das retalhistas um pouco por todo o mundo, as bolsas norte-americanas encerraram três horas mais cedo.

Wall Street ganhou de novo terreno, com saldos semanais robustos, numa altura em que as novas vacinas promissoras contra a covid-19 e o início do processo de transição do poder para o presidente eleito Joe Biden melhoraram o apetite dos investidores pelo risco.

Donald Trump recuou ontem e não parece disposto a entregar sem luta as chaves da Casa Branca, mas disse que respeitará a decisão se o colégio eleitoral votar a favor de Biden, o que animou os intervenientes de mercado.

A provar que no sentimento de mercado reina o otimismo esteve a evolução de hoje do índice de volatilidade (VIX), também conhecido como índice do medo, que durante a sessão caiu perto de 7% para se fixar abaixo dos 20 pontos pela primeira vez desde fevereiro – para depois fechar a ceder 1,36% para 20,96 pontos.