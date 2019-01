Apple e Fed animam Wall Street

O Dow Jones segue a somar 1,05% para 24.837,49 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,67% para 2.657,70 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite ganha 1,01% para 7.098,96 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estão a ser sustentadas pelo bom desempenho da Apple, que contagiou a generalidade do setor tecnológico.

As acções da Apple estão a reagir em alta às estimativas da tecnológica para o trimestre em curso. Quanto ao seu primeiro trimestre fiscal, as receitas caíram mas os lucros aumentaram e ficaram acima do estimado.

A tecnológica liderada por Tim Cook reportou ontem à noite, após o fecho de Wall Street as contas do seu primeiro trimestre fiscal, terminado a 29 de dezembro, bem como as estimativas para o período em curso. Na primeira frente, os números agradaram, apesar da queda das receitas.

O volume de negócios da Apple no primeiro trimestre recuou 5% face ao mesmo período do ano passado, para 84,3 mil milhões de dólares. Segundo a empresa sediada em Cupertino (Califórnia), a faturação entre outubro e dezembro deveria ficar compreendida entre 89 e 93 mil milhões de dólares, pelo que saiu abaixo do projetado.

As vendas de iPhones no período em análise caíram 15% face ao mesmo período do ano precedente. Mas a contrabalançar esteve a receita dos serviços, rubrica que também é sempre observada com atenção e que aumentou 19% para um máximo histórico de 10,9 mil milhões de dólares. Esta categoria inclui a App Store, Apple Music, armazenamento na iCloud e Apple Pay. Também em alta estiveram as vendas do Mc (mais 8,7% para 7,4 mil milhões de dólares) e do iPad (aumentaram 17% para 6,7 mil milhões de dólares).

Já o lucro por acção foi de 4,18 dólares (mais 7,5% do que no período homólogo de 2017), contra a média de 4,17 dólares prevista pelo consenso do mercado.

Entretanto, a empresa apresentou também as previsões para a facturação do período em curso (o chamado "guidance"), que ficam acima das expetativas do consenso do mercado, o que animou logo as ações na negociação fora de horas ("after hours").

Hoje, no horário regular da sessão, a tendência prosseguiu, com a Apple a ganhar 4,71% para 161,97 dólares.



Investidores aguardam Fed





Por outro lado, a perspetiva de uma manutenção dos juros no atual nível, por parte da Fed, está também a animar a negociação.