Arranque positivo em Lisboa animado por Powell

O PSI-20 abriu a subir 0,13%, para os 5.082,06 pontos, esta quarta-feira, acompanhando a tendência positiva das principais praças europeias. Os comentários do presidente da Reserva Federal (Fed) na véspera, classificando a aceleração na inflação nos EUA como transitória, ajudaram a animar os investidores.Por cá, a Mota-Engil liderava os ganhos, com uma valorização de 0,71%, para os 1,42 euros, seguida de perto pela Navigator, que subida 0,70%, até aos 2,872 euros. Ainda no setor do papel, a Altri avançava 0,46%, para 5,455 euros.Na energia, a REN ganhava 0,43%, para 2,31 euros, a Galp avançava 0,33%, cotando nos 9,702 euros, enquanto a EDP Renováveis deslizava 0,16%, para os 18,73 euros, e a EDP cedia 0,35%, caindo para os 4,553 euros.O BCP subia 0,35%, cotando nos 14,41 cêntimos, enquanto os CTT seguiam inalterados nos 4,58 euros.Por último, no retalho, a Jerónimo Martins valorizava 0,06%, para 15,665 euros, e a Sonae subia 0,19%, para 80,75 cêntimos.