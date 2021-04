Aumento de casos de covid quebra Wall Street. Netflix desilude

O Dow Jones fechou a ceder 0,75%, para se fixar nos 33.821,30 pontos, depois de na sexta-feira ter fixado um novo máximo de sempre nos 34.256,75 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,68%, para 4.134,94 pontos. Na negociação intradiária de sexta-feira tinha estabelecido um novo recorde nos 4.191,31 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,92% para 13.786,27 pontos.

O aumento do número de infeções por covid-19 em todo o mundo contribuiu para o sentimento negativo dos investidores, que receiam o seu impacto económico.

Este panorama acabou por ofuscar os bons resultados trimestrais que têm estado a ser divulgados nos EUA desde o arranque da época de divulgação de contas na semana passada.

Agora, todos os olhos estão postos nas previsões das empresas para o conjunto do ano.

A IBM subiu depois de reportar o seu maior crescimento de receitas em 11 trimestres, ao passo que a United Airlines Holdings liderou um selloff nas ações de lazer e viagens devido a uma perda superior ao esperado no primeiro trimestre.

Assim que a bolsa encerrou, a Netflix apresentou os seus números do trimestre, seguindo a afundar 11,3% na negociação do "after hours", para 487,33 dólares, depois de os novos utilizadores do seu serviço de streaming terem ficado aquém das estimativas. No fecho da sessão regular tinha já cedido 0,88% para 549,57 dólares.