Aumento de infeções nos EUA abala Wall Street

07 de Julho de 2020







... O Dow Jones encerrou a ceder 1,78% para 26.287,03 pontos e o Standard & Poor’s 500 perdeu 1,59% para 3.179,72 pontos. O S&P 500 pôs assim fim ao seu mais longo ciclo de ganhos deste ano. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite fechou a desvalorizar 2,21% para se fixar nos 10.433,65 pontos. O Nasdaq ainda chegou a negociar em terreno positivo, marcando um novo máximo histórico, nos 10.518,98 pontos, mas acabou por sucumbir ao pessimismo dominante nos mercados. A travar maiores perdas do índice estiveram os bons desempenhos da Apple e da Microsoft. Os receios em torno da pandemia de covid-19, cujos casos continuam a crescer nos Estados Unidos, continuam a pressionar. Nos primeiros cinco dias de julho, 16 estados norte-americanos reportaram aumentos recorde nos novos casos de infecção – com a covid-19 a ter já atingido perto de três milhões de norte-americanos e a ter provocado a morte de mais de 130.000, segundo os dados da Reuters. Muitas regiões dos Estados Unidos reportaram dezenas de milhares de novos casos de covid-19. Nova Iorque alargou a proibição de entrada de visitantes de mais três estados, ao passo que em Miami – na Florida – houve um recuo na reabertura da atividade económica. Tudo isto intensifica os receios de que uma segunda vaga da pandemia venha estagnar o processo de reabertura da economia global. A proibição de viajar dentro do país, nalguns estados mais afetados, contribui para deteriorar o sentimento dos investidores. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA Nasdaq Composite EUA Estados Unidos

