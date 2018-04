Banca desilude e inverte ganhos de Wall Street

O Dow Jones encerrou esta sexta-feira a ceder 0,50% para 24.360,14 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,29% para 2.656,30 pontos.

Por seu turno, o Nasdaq Composite desvalorizou 0,47% para 7.106,65 pontos.

Wall Street está à espera que os resultados do primeiro trimestre das cotadas sejam suficientemente robustos entre as principais tecnológicas, de modo a que este sector volte a cair nas boas graças dos investidores.

As praças dos EUA abriram em alta, aliviadas de parte dos receios de guerras comerciais e das tensões no Médio Oriente e a centrarem as atenções no arranque da época de divulgação dos resultados no primeiro trimestre, tendo a banca dado hoje o pontapé de saída.

Mas apesar de o Citigroup e o Wells Fargo terem reportado contas acima do esperado pelo consenso do mercado, e de o JPMorgan ter anunciado um aumento de 35,1% dos seus lucros, o que ajudou à subida das bolsas na abertura, os analistas depressa se aperceberam que há segmentos-chave que não estão a crescer como se esperava – a negociação de acções é uma das poucas áreas em crescimento – e as acções do sector financeiro inverteram para terreno negativo.

A próxima semana será rica em apresentação de resultados, com os investidores a acreditarem que poderá haver boas notícias, até por conta do efeito da reforma fiscal da Administração Trump.