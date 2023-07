Banca e inteligência artificial dão gás a Wall Street

7,4 mil milhões de dólares





30,70 dólares por ação, enquanto o Morgan Stanley somou 6,45% para os 91,94 dólares. Além da banca, também as ações ligada à inteligência artificial contribuíram para um bom desempenho dos índices, após a Microsoft ter anunciado os preços de novos produtos IA. As ações da tecnológica avançaram 3,98% para os 359,49 dólares. Além da banca, também as ações ligada à inteligência artificial contribuíram para um bom desempenho dos índices, após a Microsoft ter anunciado os preços de novos produtos IA. As ações da tecnológica avançaram 3,98% para os 359,49 dólares.

4.554,98 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,76% para 1

34.951,93 pontos.

As bolsas norte-americanas fecharam em terreno positivo, impulsionadas sobretudo pelo bom desempenho do setor da banca. A dar gás ao setor estiveram os resultados acima do esperado de dois gigantes norte-americanos: o Bank of America e o Morgan Stanley.O Bank of America, que divulgou hoje que os lucros registaram um aumento homólogo de 19% parano segundo trimestre, valorizou 4,41% para osO índice de referência S&P 500 subiu 0,71% para4.353,64 pontos e o industrial Dow Jones somou 1,06% paraOs investidores prosseguem atentos à divulgação de mais contas trimestrais, sendo amanhã a vez de empresas como a Netflix, Tesla e Goldman Sachs.Isto numa altura em que aumenta a expectativa de que a Reserva Federal (Fed) norte-americana poderá estar perto de pausar o ciclo de subidas dos juros, apesar de se dar como certo que da reunião da próxima semana sairá uma subida de 25 pontos base.