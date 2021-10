Banca europeia alimenta rally do BCP. Ações ganham 35% em duas semanas

5.530,68

0,1661

0,9415

18,035

A bolsa de Lisboa fechou em alta, a prolongar o sentimento positivo que tem vivido nas últimas sessões. O índice PSI-20 ganhou 0,4% parapontos, no valor mais elevado desde 13 de agosto de 2018, ou seja, em máximos de mais de três anos. A estrela voltou a ser o BCP, que foi embalado pelos ganhos da banca europeia.O banco liderado por Miguel Maya vive uma série de ganhos praticamente sucessivos há duas semanas, tendo esta terça-feira valorizado mais 3,1% paraeuros por ação, com impulso dado pelo setor, que valorizou também 3,3%. Neste período, o BCP acumulou uma subida de 35% e cada título aproxima-se agora dos 0,17 euros tocados em maio deste ano.Em simultâneo, também o retalho teve um desempenho positivo na sessão. A Sonae chegou mesmo a tocar, em valores intradiários, máximos de dezembro de 2019. Acabou por fechar a ganhar 2,78% paraeuros, enquanto a concorrente Jerónimo Martins valorizou 1,43% paraeuros por ação. Também os CTT, a Nos, a Novabase e a Pharol valorizaram.Em sentido contrário, a energia penalizou. A EDP deslizou 0,18% para 4,52 euros, a EDP Renováveis cedeu 1,14% para 20,84 euros e a Greenvolt recuou 0,85% para 5,82 euros. Já no petróleo, a Galp Energia perdeu 0,73% para 10 euros, num movimento de correção, apesar da subida do preço da matéria-prima nos mercados internacionais.A maior perda foi, ainda assim, da Ramada, que tombou 1,36%, enquanto a Altri desvalorizou 1,23%. A Corticeira Amorim, a Navigator, a REN, a Mota-Engil e a Semapa também estiveram do lado vermelho.Apesar do desempenho positivo, Lisboa ficou abaixo dos fortes ganhos na Europa. O Stoxx 600 subiu 1,19%, sendo que, a par da banca, também a tecnologia ajudou, registando ganhos superiores a 2%. O alemão DAX avançou 1%, o francês CAC 40 somou 1,52%, o espanhol IBEX 35 ganhou 1,45% e o italiano FTSE MIB disparou 1,85%.(Notícia atualizada às 17:00)