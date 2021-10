Bancos espanhóis têm "cheque" de 6 mil milhões para os acionistas

Os bancos espanhóis retomam hoje o pagamento de dividendos aos seus acionistas. O primeiro a fazê-lo é o Bankinter, que volta a remunerar os investidores já esta sexta-feira, seguindo-se mais tarde o Santander e o BBVA. No total, entre dividendos e recompra de ações, estes três bancos têm um cheque de seis mil milhões de euros para devolver aos acionistas.





O espanhol Bankinter vai entregar hoje aos acionistas um dividendo de 0,1332 euros por ação, relativo ao resultado do primeiro semestre. No total, serão entregues dividendos no montante de 119,78 millones de euros, mais 168% face ao valor distribuído em todo o exercício de 2020, quando foram pagos 44,72 milhões de euros.





O Bankinter foi o primeiro a anunciar o regresso aos dividendos, sendo seguido depois pelo Santander e pelo BBVA, na sequência do fim da recomendação do Banco Central Europeu, que limitava o pagamento de dividendos, que cessa a partir de 1 de outubro.

O BBVA, o último a anunciar dividendos, segue-se no calendário de distribuição. Vai pagar oito cêntimos por ação, no próximo dia 12 de outubro, prometendo um segundo dividendo em abril do próximo ano. O banco prevê entregar 533 milhões de euros em dividendos, um valor inferior em 20% à distribuição acionista realizada em outubro de 2020.





No entanto, além do dividendo, o BBVA vai ainda avançar com um programa de recompra de ações. O banco vai recomprar 10% de ações em novembro, o que implica um investimento superior a 3.700 milhões de euros, um montante que dependerá do valor das cotações.





Já o Banco Santander vai entregar 1.700 milhões de euros aos investidores referentes ao exercício do primeiro semestre do ano, sendo que metade da remuneração será feita em espécie, através de um dividendo de 4,85 cêntimos por ação, e a outra metade será usada para recomprar títulos do banco em bolsa.





A distribuição de dividendos e o plano de recompra de ações foram comunicados pela entidade esta quarta-feira e já tem aprovação do Banco Central Europeu (BCE). O banco prevê assim entregar 40% dos lucros registados no primeiro semestre (4.205 milhões de euros) aos investidores.





Contas feitas, somando os valores disponíveis para o pagamento de dividendos e em share buyback, estes bancos espanhóis irão devolver 6.052,78 milhões de euros aos seus acionistas.