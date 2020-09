Bankinter aumentou exposição ao mercado de ações e olha com otimismo para os EUA

a Bankinter Gestão de Ativos

O Bankinter Gestão de Ativos aumentou a sua exposição ao mercado de ações em junho deste ano, mostrando boas perspetivas para o futuro a curto-prazo dos índices em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde a capitalização bolsista poderá ser um elemento chave, e na Europa continental."Aumentamos a nossa exposição a ações em meados de junho, passando de sub-exposição para neutral, apesar da incerteza e volatilidade no curto prazo. Esta decisão é suportada pela melhoria dos indicadores avançados da economia mundial, bem como pela qualidade dos resultados empresariais nos Estados Unidos e na Europa", diz Nuno Salvador, dSalvador assumiu que "em termos geográficos, estamos mais otimistas para o comportamento do mercado acionista norte-americano, face ao seu maior peso na capitalização bolsista. Os seus modelos de negócios beneficiam com as alterações provocadas pela pandemia e beneficia também com o enfraquecimento do dólar".Num vídeo de análise à prestação odos os ativos de risco, desde as ações até às matérias-primas, viveram uma autêntica montanha-russa" este ano, com as grandes quedas e posterior recuperação suportada pelo setor tecnológico."Este ano tem demonstrado que, quem não sucumbiu às emoções das notícias negativas e do negativismo a curto prazo e se manteve investido, ou até mesmo quem reforçou a sua exposição aos mercados, conta com uma posição financeira igual ou superior à que detinha antes do início da pandemia", refere o gestor.

Aconselha que "para ganhar dinheiro nos mercados é preciso estar investido, sempre e a longo prazo. O 'compra e vende', o tudo ou nada, a tentativa de tentar acertar no melhor momento do mercado dá invariavelmente mau resultado. E 2020 está a provar isso mesmo".



Contudo, o "ressurgimento recente de novo contágio aumentou as preocupações e é neste momento o principal risco para a nossa visão de mercados. Acreditamos, no entanto, que com taxas de mortalidade muito mais baixas e com os países melhor preparados para lidar com os casos mais críticos, será possível evitar confinamentos sociais e económicos mais abrangentes".