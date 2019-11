BBVA inicia cobertura da Corticeira Amorim e vê potencial de subida de mais de 20%

O BBVA iniciou a cobertura das ações da Corticeira Amorim com a recomendação de "outperform" e um preço-alvo de 12,20 euros. Esta avaliação implica um potencial de subida de 22% face à cotação de fecho da última sessão (9,96 euros).





De acordo com os dados da Bloomberg, o "target" médio atribuído à Corticeira Amorim pelas casas de investimento que seguem a cotada é de 12,08 euros. A avaliação mais baixa é de 10 euros e a mais alta de 13,50 euros.





A Corticeira Amorim tinha cinco recomendações de "comprar" e uma de "manter".





Na passada quinta-feira, a empresa liderada por António Rios Amorim anunciou que os seus lucros, nos primeiros nove meses deste ano, diminuíram 7,1% face ao mesmo período do ano passado, para 54,41 milhões de euros, enquanto as vendas aumentaram 3,2% para 602,6 milhões de euros.





No mesmo dia, a empresa propôs ainda o pagamento de um dividendo extraordinário de 8,5 cêntimos por ação através da distribuição de reservas.





As ações da Corticeira Amorim estão a valorizar 0,8% para 10,04 euros, aumentando para 11,56% a valorização acumulada desde o início do ano. Esta variação está em linha com a subida acumulada pelo principal índice nacional este ano (11,51%).



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.