BCE e banco polaco fazem BCP valer mais 540 milhões em bolsa

As ações do BCP continuam a brilhar este ano e acumulam uma valorização de 32,15%. Esta segunda-feira, o banco liderado por Miguel Maya foi a cotada do PSI-20 que mais subiu, avançando 2,36% para 0,1862 euros, máximo de quase dois anos.Desde 1 de fevereiro, data em que o Bank Millennium, controlado pelo BCP, apresentou os seus resultados anuais, o valor em bolsa do banco português aumentou em 539,57 milhões de euros, cifrando-se no ...