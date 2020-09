BCP afunda 13% na terceira pior semana do ano para o PSI-20

Em contraciclo, estão os CTT, que sobem 0,21% para os 2,385 euros. CaixaBank BPI publicou hoje uma nota de "research" onde dava conta que a Altri era a empresa mais atrativa do setor, na Península Ibérica, para beneficiar com a posterior recuperação de um setor penalizado nos últimos meses pela descida dos preços da matéria-prima.Em contraciclo, estão os CTT, que sobem 0,21% para os 2,385 euros.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta sexta-feira a desvalorizar 1,33% para os 3.995,60 pontos, o que representa um mínimo desde maio deste ano. Com esta queda, o ciclo negativo alargou-se para o sétimo dia consecutivo - a maior "onda vermelha" desde novembro do ano passado.Na semana, a bolsa nacional desvalorizou mais de 6%, naquela que foi a terceira pior prestação deste ano. Todas as empresas perderam gás neste período.Com 14 cotadas em queda, três a subir e uma a negociar de forma estável, a maior desvalorização do dia pertenceu ao BCP (-4,23%), que renovou mínimos históricos pelo terceiro dia seguido, ao cair abaixo do patamar dos 8 cêntimos por ação. Na semana, o banco liderado por Miguel Maya desvalorizou 12,68%, a segunda maior queda semanal, apenas superado pela Mota-Engil (-15,59%).A construtora portuguesa perde há várias sessões e fechou o dia com uma perda de 2,19% para os 1,072 euros por ação.A cair está também a Galp Energia (-2,20%), que acumulou um recuo semanal de 10,40%. Na semana, destacou-se pela negativa o setor da pasta e do papel, com a Altri a recuar 11,23% e a Navigator a perder 10,56%, graças às desvalorizações de mais de 2% registadas hoje.Ainda assim, o