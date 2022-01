BCP afunda 6% e arrasta bolsa para pior queda desde junho de 2020

A "maré vermelha" que invadiu esta segunda-feira as bolsas europeias e Wall Street também chegou a Lisboa.



O PSI-20, o principal índice nacional, registou a pior queda desde junho de 2020, ao cair 2,73% para 5.430,44 pontos. Das 19 cotadas, apenas a Novabase fechou no verde, com uma subida de 1,17% para os 5,18 euros.



O BCP é quem mais pressiona o índice, com um tombo de 6,60% para 0,1471 euros, a maior queda desde janeiro do ano passado.A queda está a replicar o mergulho de 6,80% do banco Millenium na Polónia.





Os CTT foram a segunda cotada que mais perdeu durante a sessão, tendo terminado o dia com uma queda de 4,45% para 4,00 euros, a maior desde novembro de 2021. Este mergulho surge no mesmo dia em que o CaixaBank/BPI reviu em baixa ( -4%) o preço-alvo da empresa, tendo sido o potencial de desvalorização mais alto apontado pelo grupo ibérico nesta nota de "research" para uma cotada portuguesa.





Nas papeleiras, a Altri terminou o dia a desvalorizar 4,25% para 5,41 euros, seguida da Navigator que caiu 2,98% para 3,20 euros e da Semapa que mergulhou 2,20% para 11,54 euros.



No setor energético, a EDP caiu 2,16% para 4,43 euros. O braço das renováveis do grupo afundou 3,53% para 18,57 euros, enquanto a Greenvolt mergulhou 3,28% para 5,89 euros e a Galp caiu 2,79% para 9,26 euros.





Já no retalho, a Jerónimo Martins registou uma queda de 1,79% para 20,79 euros, enquanto a Sonae caiu 1,38% para um euro.





Lá fora o Stoxx 600 tombou 3,63% para 457,23 pontos, pressionado sobretudo pelos setores automóvel e da tecnologia que afundaram 5,18% e 5,13% respectivamente.





O espanhol IBEX recuou 3,06%, enquanto o índice alemão DAX caiu 3,55% e o francês CAC 40 3,97%. Em Amesterdão o índice de referência desvalorizou 3,28%, enquanto Milão desvalorizou 3,80%. A bolsa de Londres regista a queda mais baixa, 2,48%.



A antecipação da reunião da Fed e a possibilidade de o banco central dos EUA adotar uma política mais "hawkish" e também a possibilidade de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia estão a marcar o dia e a afundar as bolsas.