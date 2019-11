BCP cai 1,5% e arrasta PSI-20 para a sétima sessão no vermelho

Os mercados mantêm-se pessimistas. No caso da praça lisboeta, esta é a sétima sessão consecutiva de quebras, com o BCP a liderar as perdas.

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,54% para 5.191,57 pontos. São 13 as cotadas que estão a pesar no vermelho, contra cinco no verde.





Os investidores, cá dentro e na Europa, mantêm-se cautelosos perante a intempérie que se espera do outro lado do oceano. A legislação sobre Hong Kong que foi aprovada na terça-feira pelo Senado dos Estados Unidos, já passou pela Casa dos Representantes e chega agora a Trump, que deverá aprová-la. A iniciativa foi condenada firmemente pelos chineses numa altura em que Washington e Pequim estariam próximos de resolver parte das suas divergências comerciais através de um acordo parcial. Os mercados reforçam desta forma o pessimismo em relação ao desenlace da disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo.