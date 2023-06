BCP comanda ganhos na bolsa de Lisboa

do discurso de Christine Lagarde no Parlamento Europeu. Os investidores estão ainda de olho nos EUA, depois de o presidente Joe Biden promulgaldo o acordo para suspender tecto da dívida.

depois de, no fim de semana, o maior exportador de crude do mundo, a Arábia Saudita, ter dito que iria cortar a produção em cerca de um milhão de barris por dia, em julho. A Jerónimo Martins sobe 0,08% para 24,10 euros e a EDP Renováveis soma 0,03% para 19,24 euros.



A EDP lidera as perdas, a desvalorizar 0,24% para 4,631 euros.



Notícia atualizada às 08:25







A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta segunda-feira a valorizar, enquanto as principais praças europeias estão a acordar sem rumo definido à esperaO PSI sobe 0,41% para 5.925,78 pontos, com 13 cotadas no verde, duas no vermelho e uma inalterada, a Sonae.O BCP é a cotada que mais sobe - 1,3% para 0,2102 euros. Seguem-se a Greenvolt que ganha 1,26% para 6,44 euros, a Corticeira Amorim valoriza 1,11% para 9,99 euros e a Mota-Engil avança 0,96% para 1,89 euros.Entre os pesos pesados, a Galp ganha 0,71% para 10,59 euros