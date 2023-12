BCP comanda perdas numa bolsa de Lisboa em contraciclo com Europa

O mercado está hoje à espera de serem conhecidos os dados da inflação nos EUA e também atento às reuniões da Reseva Federal (Fed) norte-americana e à última reunião de política monetária do ano do Banco Central Europeu, que se realiza na quinta-feira.O PSI desce 0,16% para 6.497,22 pontos. Entre as 16 cotadas, sete estão em queda, quatro a subir e cinco inalteradas — Altri, Corticeira Amorim, CTT, Ibersol e Nos.

A liderar as perdas está o BCP que desvaloriza 0,80% para 30,84 cêntimos. Também os pesos pesados Galp e Jerónimo Martins estão a negociar no vermelho. A petrolífera cede 0,22% para 13,33 euros e a dona do Pingo Doce cai 0,17% para 23,64 euros.No setor das papeleiras, Semapa perde 0,30% para 13,30 euros e Navigator desliza 0,16% para 3,69 euros.Do lado dos ganhos, a Mota-Engil segue na dianteira e soma 0,72% para 4,18 euros.A energia acordou no verde, com a REN a valorizar 0,21% para 2,43 euros, a EDP a ganhar 0,16% para 4,458 euros e a EDP Renováveis a subir uns ligeiros 0,09% para 16,745 euros. Por outro lado, a Greenvolt cede 0,07% para 7,35 euros.