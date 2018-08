BCP, CTT e Sonae impulsionam bolsa com ganhos acima de 1%

A bolsa nacional arrancou a semana a replicar os ganhos das praças europeias, com o PSI-20 a ser sustentado pelas subidas superiores a 1% das acções do BCP, CTT e Sonae SGPS.

O principal índice da praça portuguesa avançou 0,32% para 5.478,78 pontos, com 13 cotadas em alta e cinco em queda.

Num dia calmo em termos de divulgação de indicadores macro relevantes e notícias empresariais, os investidores posicionaram-se antes de ter início mais um episódio relevante na guerra comercial. China e Estados Unidos vão voltar a discutir as relações comerciais entre estas duas economias entre 21 e 22 de Agosto, antes de entrarem em vigor tarifas dos EUA sobre 16 mil milhões de dólares de produtos importados da China.





Em Wall Street os índices negoceiam pouco alterados e o europeu Stoxx600 ganha 0,7%. O índice da bolsa de Atenas ganhou 0,54% no dia em que termina o programa de resgate, no qual se mantinha há oito anos.

O BCP, um dos títulos mais permeáveis ao cenário europeu, foi o que mais impulsionou o PSI-20, com uma valorização de 1,08% para 0,253 euros.

Os CTT somaram 1,48% para os 3,284 euros, na primeira sessão após ser anunciado que a gestora de investimentos norte-americana Greenwood aumentou a sua posição na empresa postal, de 2,32% para 5%.

Ainda com ganhos acima de 1% esteva a Sonae SGPS (1,85% para 0,963 euros) e a Mota-Engil (1,26% para 2,81 euros). A Ramada conseguiu a maior valorização entre as cotadas do PSI-20 (1,98% para 10,30 euros).

A Pharol voltou a destacar-se pela negativa, com as acções a descerem 2,05% para 0,2155 euros. A empresa liderada por Palha da Silva convocou recentemente uma Assembleia Geral para Setembro, na qual pretende, entre outros pontos, aprovar um aumento de capital de modo a que a Pharol possa acorrer à segunda fase de recapitalização da operadora brasileira Oi.