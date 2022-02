BCP dá gás a Bolsa de Lisboa. PSI-20 sobe 0,36%

Pelo sétimo dia consecutivo, a Bolsa de Lisboa arranca a sessão em terreno verde. O PSI-20 avançava, nos primeiros minutos da negociação esta amnhã, 0,36% para 5625,73 pontos. Das 19 cotadas no principal índice português,13 subiam, três desciam e outras três mantinham-se inalteradas.Fevereiro está a revelar-se um mês de bonança, depois das negociações de janeiro terem sido marcadas por uma grande voltatilidade, à boleia do que também acontecia nos mercados de capitais do resto do mundo.Esta manhã, o destaque vai para o BCP, que é a cotada que lidera os ganhos, com um avanço de 1,24%. Desde o arranque do mês, altura em que o polaco Bank Millennium apresentou resultados, o banco liderado por Miguel Maya viu a sua capitalização bolsista aumentar em praticamente 540 milhões de euros.Também a verde estava a Navigator (0,87%), que hoje apresenta os seus resultados, tal como so CTT (0,69%) e a Galp Energia (0,35%), estas duas avançando para o topo da tabela na primeira hora da negociação.Em sentido inverso, a Pharol liderou as perdas na abertura, a cair 1,38%, tendo sido acompanhada pela Jerónimo Martins, que desvalorizou 0,25% e a EDP, a descer 0,09% nos minutos seguintes.Lisboa acompanha a tendência de ganhos que se vive na Europa, onde as principais praças estão em terreno positivo, lideradas pela bolsa de Madrid, que avança 0,84%. Já o índice Stoxx 600 - de referência para o bloco e que agrega as principais empresas europeias - estava a subir 0,29%.Notícia atualizada