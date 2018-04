BCP desce quase 2% e arrasta PSI-20

Depois de ter iniciado a sessão com sinal verde, a bolsa nacional já inverteu para terreno negativo, arrastado pela evolução das acções do BCP. Nesta altura, o PSI-20 recua 0,13% para 5.530,73 pontos, seguindo em baixa pela segunda sessão consecutiva.





Lisboa contraria, assim, o optimismo que marca a negociação na Europa, com os investidores animados com os resultados trimestrais das empresas, sobretudo do sector industrial. Ainda assim, alguns números ficaram abaixo do esperado, incluindo do Deutsche Bank e da Lufthansa.