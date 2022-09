BCP e CTT lideram maré vermelha em Lisboa. Nem uma só cotada está no verde

Leia Também Lisboa fecha em mínimo desde maio. Só Galp fecha em alta

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão no vermelho, em linha com as principais praças europeias, ainda no rescaldo de várias decisões de políticas monetárias "falcão", por parte de vários bancos centrais em todo o mundo.Depois desta quinta-feira ter terminado o dia a renovar mínimos de maio, o PSI iniciou as negociações a perder 0,72% para 5.637,66 pontos. Entre as 15 cotadas que compõe o índice de referência nacional nem uma só negoceia no verde. O BCP e CTT são as cabeça de cartaz nas perdas.O banco liderado por Miguel Maya perde 1,43% para 0,1376 euros, a par da empresa de correios que perde também 1,43% para 2,76 euros.

No setor energético, a Galp desvaloriza 0,50% para 10,05 euros por título, numa altura em que o petróleo negoceia em baixa, a caminho de registar uma quarta perda semanal. Na família EDP, a empresa-mãe desvaloriza 0,60% para 4,79 euros, enquanto o braço das renováveis cai 1,04% para 22,78 euros.

Entre as papeleiras, Navigator desliza 0,52% para 3,42 euros, Semapa derrapa 1,23% para 2,80 euros e Altri desvaloriza 0,98% para 5,05 euros.

Por fim, no retalho, a Sonae cai 1,05% para 0,89 euros enquanto a Jerónimo Martins desliza 0,37% para 21,64 euros.



(Notícia atualizada às 8:34 com cotações).