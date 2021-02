BCP e EDP animam PSI-20 no fecho da semana

A bolsa nacional abriu em alta ligeira esta sexta-feira, 5 de fevereiro, estando o PSI-20 a valorizar 0,4% para 4.809,73 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 8 estão em alta, quatro em queda e seis inalteradas.





Na Europa, os principais índices seguem em terreno positivo pela quinta sessão consecutiva, depois dos máximos de ontem em Wall Street, impulsionados pelos sinais positivos sobre o mercado de trabalho e melhorias na evolução da pandemia de covid-19.





Esta sexta-feira o foco estará na divulgação dos dados da taxa de desemprego na maior economia do mundo, que foi de 6,7% em dezembro, e na evolução dos salários. Os analistas esperam que o desemprego se tenha mantido nos mesmos níveis que no final de 2020.





Por cá, do lado dos ganhos destacam-se o BCP e as cotadas do grupo EDP. O banco liderado por Miguel Maya valoriza 1,5% para 12,15 cêntimos, a EDP avança 0,83% para 5,128 euros e a EDP Renováveis sobe 0,44% para 22,9 euros.





O maior acionista da EDP, a China Three Gorges, vai investir entre 400 milhões a 500 milhões de euros no país vizinho, mais precisamente em ativos da área das renováveis. A informação foi avançada ontem pela Bloomberg, que refere um acordo que visa a compra de eólicas.





Ainda na energia, a Galp desliza 0,15% para 8,230 euros.