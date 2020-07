BCP e EDP deixam PSI-20 alinhado com os ganhos da Europa

A bolsa nacional abriu em alta esta quarta-feira,15 de julho, com o PSI-20 a valorizar 0,33% para 4.464,74 pontos. 13 cotadas estão em alta, três em queda e duas inalteradas.





Na Europa, as subidas são ainda mais acentuadas – em torno de 0,9% - depois de uma sessão que também foi de ganhos na Ásia, com os investidores animados com os progressos no desenvolvimento de uma vacina para o novo coronavírus. Este renovado otimismo foi motivado pelos novos testes à vacina da Moderna, que revelaram a produção de anticorpos em todos os pacientes testados.





Por cá, o BCP e a EDP são as cotadas que mais contribuem para a subida do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya soma 0,74% para 10,82 cêntimos, enquanto a elétrica valoriza 0,69% para 4,382 euros.





Ainda na energia, a EDP Renováveis desliza 0,29% para 13,56euros e a Galp Energia cai 0,14% para 10,565 euros.





A contribuir para os ganhos estão também a Altri e a Navigator, com subidas de 1,15% para 4,380 euros e 0,64% para 2,200 euros, respetivamente.





O retalho contraria a tendência, com a Jerónimo Martins a descer 0,29% para 15,345 euros e a Sonae a perder 0,46% para 64,9 cêntimos.