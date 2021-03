BCP e EDP puxam PSI-20 para o vermelho

A bolsa nacional abriu em queda, com o PSI-20 a cair 0,20% para os 4.664,54 pontos. As cotadas dividem-se em grupos iguais, de sete, entre o verde e o vermelho, já que as quatro restantes se "abstêm" na linha de água.





O BCP destaca-se em segundo lugar do pódio das perdas, com uma queda de 1,08% para os 11,9 cêntimos. O banco cai pela segunda sessão consecutiva e fá-lo em sintonia com o setor a nível europeu. Igualmente a pesar no vermelho estão os CTT, que resvalam 0,78% para os 2,54 euros, e a EDP, que recua 0,31% para os 4,54 euros.





A encabeçar as perdas está contudo a Novabase, que já perde há cinco sessões consecutivas e sempre mais de 1%. Esta quinta-feira está a deslizar 2,26% para os 3,46 euros, quando na última quinta-feira estava a cotar nos 3,99 euros. A quinta-feira dia 25, que marca o início da tendência negativa, foi o dia da apresentação dos resultados de 2020, nos quais a empresa revelou que não ia pagar dividendos e que os lucros haviam caído 63% para o s 7,5 milhões.





Do lado dos ganhos lidera a Jerónimo Martins, que avança 0,62% para os 13,03 euros. Os lucros da Jerónimo Martins, divulgados ontem após o fecho, encolheram 19,9% em 2020, para 322 milhões de euros. Num ano marcado pela pandemia, a retalhista dona do Pingo Doce reportou também vendas consolidadas de 19.293 milhões de euros, o que reflete uma subida de 3,5%.



A EDP Renováveis também se "aguenta" do lado das subidas, a avançar 0,12% para os 16,90 euros, reerguendo-se depois de se terem ajustado na sessão de ontem para o preço a que os títulos foram vendidos aos investidores institucionais, numa operação que dá à empresa um encaixe de 1,5 mil milhões de euros para financiar parte do seu plano de expansão para os próximos anos. Já hoje, o Société Générale elevou a recomendação das ações da EDP Renováveis de "manter" para "comprar".





(Notícia atualizada às 08:31)