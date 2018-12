BCP e EDP Renováveis caem mais de 1% e arrastam PSI-20

A bolsa nacional respeitou a tendência de queda das principais praças da Europa. BCP e EDP Renováveis foram das cotadas que mais pesaram no desempenho do índice.

A bolsa nacional fechou com uma quebra de 0,41% para os 4.803,42 pontos. A contribuir estiveram nove cotadas a desvalorizar, oito a subir e uma ficou inalterada.O sentimento negativo alastrou pelas bolsas internacionais num dia em que foram divulgados dados económicos pouco animadores, os quais revelam um abrandamento desde a Europa à China. A incerteza quanto ao acordo comercial entre Washington e Pequim toma assim novas proporções, com o receio de uma desaceleração a nível mundial.Por cá, os títulos do BCP, dos mais permeáveis à conjectura externa, caíram 1,63% para os 24 cêntimos, e os da EDP Renováveis desceram 1,27% para os 7,74 euros, pesando no desempenho da bolsa nacional.

No vermelho, destaque também para as papeleiras. A Semapa aproximou-se da liderança das perdas, com uma queda de 2,10% para os 13,04 euros, e a Altri colocou-se apenas algumas posições abaixo ao desvalorizar 1,75% para os 5,61 euros. A Navigator também perdeu 0,62% para os 3,51 euros, mas chegou a tocar mínimos de Agosto de 2017 durante a sessão.

A travar maiores descidas estiveram EDP e Galp. A eléctrica liderada por António Mexia subiu 0,49% para os 3,10 euros e a Galp avançou 0,32% para os 14,16 euros. A petrolífera avança no sentido contrário ao da matéria-prima depois de, já após o fecho da última sessão, ter informado que prevê investir 45,2 milhões de euros na refinaria de Sines até 2023, com o objectivo de a tornar numa das mais eficientes da Europa.

