BCP e EDP Renováveis comandam perdas em dia vermelho no PSI

A bolsa de Lisboa encerrou esta segunda-feira no vermelho, em linha com as restantes praças europeias. O PSI cedeu 0,53% para 6.503,1 pontos, com oito cotadas a registarem perdas, sete ganhos e uma inalterada.





A comandar as quedas esteve o BCP, que perdeu 2,77% para 0,2985 euros, tratando-se da primeira sessão este ano em que fechou no vermelho. Isto no dia em que o revisto em baixa a recomendação e o "preço-alvo" do banco português.



A EDP Renováveis, por sua vez, cedeu 2,09% para 16,655 euros, seguida pelos CTT, que deslizaram 1,09% para 3,62 euros e pela EDP, que recuou 1,08% para 4,484 euros.

Notícia atualizada pela última vez às 16h56