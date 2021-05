BCP e EDPR dão arranque positivo ao PSI-20 em manhã de ganhos na Europa

A bolsa nacional abriu a sessão desta quinta-feira, 20 de maio, em terreno positivo, com o PSI-20 a subir 0,49% para 5.245,87 pontos.





A praça portuguesa acompanha desta forma a tendência positiva das congéneres europeias, que voltaram aos ganhos depois da correcção de ontem, com os investidores focados na recuperação da economia.





O mercado está a assimilar as minutas divulgadas ontem pela Reserva Federal dos EUA, sobre a última reunião de política monetária, que mostravam que existem vários decisores do banco central que estão dispostos a abrandar o ritmo de apoio monetário o quanto antes, caso a economia continue a recuperar com a agilidade atual.





Por cá, os ganhos estão a ser impulsionados sobretudo pelo BCP e pelas cotadas do grupo EDP. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,28% para 16,66 cêntimos, a EDP sobe 0,22% para 4,626 euros e a EDP Renováveis valoriza 0,86% para 18,79 euros.





A contribuir para os ganhos está também a Sonae, que avança 1,06% para 80,75 cêntimos, no dia em que vai apresentar os seus resultados trimestrais ao mercado. Além da Sonae, também a Altri, Ramada e Navigator revelam hoje as suas contas.