BCP e energia atiram PSI-20 para o vermelho

O PSI-20 recuou 0,53%, para os 5.191,68 pontos, com 11 das 18 cotadas no vermelho, duas inalteradas e cinco em alta.O BCP destacou-se pela negativa, ao cair 1,97%, para os 12,97 cêntimos, sendo mesmo a cotada com pior desempenho. Ainda pela negativa, os CTT perderam 1,92%, para 5,11 euros, aliviando dos sucessivos máximos desde outubro de 2017 que vinham fixando.Na energia, a EDPR recuou 1,50%, para 21,00 euros, enquanto a EDP cedeu 0,42%, para 4,749 euros. Já a Galp cedeu 0,47%, fechando nos 8,836 euros, e a REN deslizou 0,21%, terminando o dia a valer 2,38 euros.A limitar os "estragos" estiveram as retalhistas Jerónimo Martins, que subiu 0,89%, para 16,93 euros, e Sonae, que ganhou 0,31%, para 79,90 cêntimos. A Jerónimo Martins beneficiou de uma revisão em forte alta do seu preço-alvo e tocou máximos de 17 meses Também o setor do papel, com a Altri a subir 0,56% e a Navigator a valorizar 0,27%, registou uma sessão positiva.