BCP e energia dão gás ao PSI-20

A bolsa nacional abriu em alta esta quarta-feira, 2 de setembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,44% para 4.326,01 pontos.





Na Europa, a tendência é igualmente positiva, com os investidores contagiados pela "euforia" no setor tecnológico que marcou a sessão de ontem em Wall Street, e que se saldou em novos máximos para o Nasdaq e para o S&P500.





Além disso, os mais recentes dados económicos da China e dos Estados Unidos estão a alimentar as expectativas de uma recuperação mais acelerada do que o previsto, o que contribui para o otimismo do mercado.





Por cá, o BCP e as cotadas da energia são das que mais contribuem para-a subida do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,52% para 9,75 cêntimos, a EDP soma 0,77% para 4,330 euros e a EDP Renováveis avança 0,14% para 14,28 euros.





Ainda na energia, a Galp valoriza 0,58% para 9,020 euros, acompanhando os avanços do petróleo nos mercados internacionais.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estão também as cotadas do setor da pasta e do papel, com destaque para a Navigator, que soma 1,44% para 2,260 euros, e para a Altri, que sobe 1,22% para 4,310 euros.





Com sinal negativo seguem apenas a Pharol e a Jerónimo Martins, com quedas de 0,19% para 10,40 cêntimos e 0,36% para 13,805 euros, respetivamente.