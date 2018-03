BCP e Galp animam abertura do PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em terreno positivo, em linha com as principais praças europeias, animada sobretudo pelo BCP e pela Galp Energia.

A bolsa nacional abriu em alta esta quinta-feira, 29 de Março, com o PSI-20 a valorizar 0,36% para 5.377,29 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 11 estão com sinal verde, cinco em queda e duas inalteradas.





Na Europa, a tendência é igualmente positiva, depois das perdas recentes relacionadas com os receios sobre a guerra comercial e o impacto que as questões de privacidade do Facebook terão no sector das tecnológicas.