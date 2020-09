BCP e Galp conduzem PSI-20 à segunda sessão no vermelho

O PSI-20 fechou a cair 0,33% para 4.311,59 pontos, com sete cotadas em alta, nove em baixa e duas inalteradas.

Na Europa a sessão foi mista, com os índices a registarem valorizações ligeiras e a beneficiarem na reta final do dia com a recuperação de Wall Street. O Stoxx600 ganha 0,29%.

Apesar da queda de hoje, o PSI-20 terminou a semana com um saldo positivo, colocando assim fim a um ciclo de três semanas a perder valor. O índice português subiu 1,49% em cinco sessões, beneficiando sobretudo com a maior subida em três meses alcançada na quarta-feira e com os ganhos semanais das ações da EDP, Nos e Corticeira Amorim.

Na sessão desta sexta-feira a bolsa portuguesa foi pressionada sobretudo pelo Banco Comercial Português, que desvalorizou 2,44% para 9,2 cêntimos. A Galp Energia também mantém a toada negativa e hoje cedeu mais 0,93% para 8,948 euros, numa altura em que o Brent em Londres continua a negociar abaixo dos 40 dólares por barril.

A maior queda do PSI-20 foi contudo protagonizada pela Mota-Engil, que cedeu 4,53% para 1,308 euros. Seguiu-se a Altri, que desceu 4,14% para 4,212 euros, depois de ontem ter anunciado uma queda de 86% nos resultados líquidos do primeiro semestre. O CaixaBank/BPI assinalou que os resultados foram melhores que o esperado, mas acrescentou que a recuperação dos preços da pasta está a demorar mais tempo do que o esperado, o que impede as ações da Altri de registarem um desempenho superior.





A EDP (-0,28% para 4,280 euros) também contribuiu para o dia negativo do PSI-20, enquanto a EDP Renováveis esteve do lado dos ganhos (+0,71% para 14,10 euros).

Entre as cotadas do PSI-20 a Corticeira Amorim conseguiu a maior valorização (2,94% para 10,50 euros), seguida da Novabase, que avançou 0,92% para 3,30 euros.