A ambição de Pequim de travar o impacto económico do coronavírus está a dar algum alento aos investidores, apesar de o número de mortos causados pelo surto continuar a subir. Por esta altura contam-se 2.000 mortes e 24 países diferentes com casos registados.



Por cá, com sete cotadas em alta, seis a negociar de forma estável e cinco em queda, o maior destaque vai para a petrolífera Galp, que recuperou da ligeira queda de ontem, e valoriza 1,24% para os 14,285 euros por ação. Esta variação segue em linha com o preço do petróleo Brent, a referência para Portugal, que valoriza 0,90% para os 58,27 dólares por barril.



O BCP ganha 0,31% para os 19,21 cêntimos por ação e a Jerónimo Martins mantém-se a negociar em máximos de dois anos, ao valorizar 0,68% para os 17,12 euros por ação.



Também perto de máximos está o grupo EDP, apesar da má prestação de hoje. A cotada liderada por António Mexia perde 0,27% para os 4,885 euros por ação - perto de máximos de 2008 - e a EDP Renováveis negoceia de forma estável nos 12,94 euros.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira, 19 de fevereiro, a valorizar 0,18% para os 5.399,04 pontos, acompanhando o cenário vivido nas congéneres europeias, com os receios sobre o impacto do vírus a desvanecerem.A China está a equacionar um pacote de medidas para impulsionar a indústria de aviação no país, um dos setores mais prejudicados pelo coronavírus. O Governo do país poderá avançar com uma injeção de capital e com fusões de algumas empresas do setor, para amenizar o impacto do Covid-19, segundo a Bloomberg.