BCP e Galp dão ganhos ao PSI-20 em dia de subidas na Europa

A bolsa nacional abriu a sessão desta quarta-feira, 28 de abril, em alta ligeira, com o PSI-20 a valorizar 0,14% para 5.019,45 pontos. Das 18 cotadas que formam o PSI-20, 10 estão em alta, quatro em queda e quatro inalteradas.





Na Europa, a tendência é igualmente positiva, com as bolsas a reagirem em alta aos números das empresas relativos ao primeiro trimestre, e à espera da conclusão da reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos.





Por cá, o BCP e a Galp estão entre as cotadas que mais impulsionam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,56% para 11,71 cêntimos, enquanto a Galp valoriza 0,78% para 9,514 euros.





Do lado das perdas destacam-se as cotadas do grupo EDP e a Jerónimo Martins, que apresenta esta tarde os seus resultados do primeiro trimestre.





A EDP desce 0,42% para 4,768 euros, a EDP Renováveis perde 0,48% para 20,62 euros e a Jerónimo Martins cai 0,18% para 14,15 euros. Os analista do CaixaBank/BPI antecipam que os lucros da retalhista tenham aumentado 6% para os 64 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, com as operações na Polónia e também na Colômbia a apresentarem bons desempenhos.