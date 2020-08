BCP e Galp dão novo arranque positivo ao PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta esta quarta-feira, 5 de agosto, com o PSI-20 a valorizar 0,62% para 4.406,95 pontos, e com a maioria das cotadas com sinal positivo.





A praça portuguesa acompanha desta forma a tendência de ganhos das congéneres europeias, animadas esta manhã pela perspetiva de mais estímulos à economia.





Isto depois de o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, ter dito ontem que o acordo entre republicanos e democratas no Congresso sobre o novo pacote de estímulos estaria fechado ainda esta semana.





Nesta altura, a bolsa de Paris sobe 0,76% enquanto o principal índice de Amesterdão avança 1,06%.





Por cá, a Galp Energia, o BCP e a Sonae estão entre as cotadas que mais animam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,18% para 10,28 cêntimos, a Sonae soma 1,65% para 61,5 cêntimos e a Galp Energia sobe 1,36% para 9,4 euros.





Ainda no setor da energia, a EDP valoriza 0,23% para 4,380 euros e a EDP Renováveis avança 0,43% para 13,90 euros.





Os CTT, que apresentam hoje os seus resultados relativos ao primeiro semestre do ano, valorizam 1,20% para 2,52 euros.





A única cotada do PSI-20 que segue em queda é a Nos, com uma desvalorização de 0,37% para 3,762 euros.