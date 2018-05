BCP e Galp garantem quarta sessão de ganhos ao PSI-20. Altri atinge novo recorde

A bolsa nacional completou esta quarta-feira, 9 de Maio, a quarta sessão consecutiva de ganhos, com o PSI-20 a valorizar 0,20% para 5.550,39 pontos.

Numa sessão em que sete cotadas encerraram em alta, nove em queda e duas inalteradas, a Altri fixou um novo máximo histórico e o BCP atingiu o valor mais alto em mais de dois meses.

Lisboa acompanhou, desta forma, a tendência positiva das acções europeias, que alcançaram, esta quarta-feira, o valor mais elevado em mais de três meses. A impulsionar os ganhos estão sobretudo as empresas do sector do petróleo e gás, animadas pela forte valorização da matéria-prima nos mercados internacionais.

Tanto em Londres como em Nova Iorque, o petróleo chegou a subir mais de 3% para tocar num novo máximo de Novembro de 2014, depois de os Estados Unidos terem rasgado o acordo nuclear com o Irão. Esta evolução levou a uma subida em torno de 2,7% das empresas da energia na Europa, o que, por sua vez, está a contribuir para a subida de 0,50% do Stoxx600 para os 391,94 pontos, o nível mais alto desde 2 de Fevereiro.

Em Lisboa, foi precisamente a Galp Energia uma das empresas que mais contribuiu para a evolução positiva do PSI-20, com um ganho de 0,92% para 16,44 euros. A animar esteve também o BCP que, depois de ter disparado quase 5% na sessão de ontem, voltou a subir 1,64% para 29,67 cêntimos. Durante a sessão, os títulos chegaram a ganhar um máximo de 2,71% para 29,98 cêntimos, a cotação mais alta desde 6 de Março.

Do lado dos ganhos destacaram-se ainda as cotadas do retalho, os CTT e a Altri. A Jerónimo Martins valorizou 0,45% para 13,53 euros, enquanto a Sonae avançou 0,62% para 1,144 euros. Já os CTT somaram 1,78% para 3,198 euros e a Altri ganhou 1,79% para 6,24 euros. Durante a sessão, os títulos chegaram a tocar nos 6,26 euros, um novo máximo histórico.

Por outro lado, a travar maiores ganhos estiveram a EDP Renováveis e a Pharol. A antiga PT SGPS perdeu 3,66% para 27,65 cêntimos e a EDP Renováveis caiu 1,37% para 7,93 euros, depois de ter revelado que os seus lucros subiram, 39% no primeiro trimestre para 94,1 milhões de euros, um resultado que não trouxe surpresas ao mercado.

Amanhã será a vez de a EDP, Nos e Navigator revelarem as suas contas. A empresa liderada por António Mexia fechou a sessão inalterada nos 3,056 euros, a Nos perdeu 0,53% para 4,872 euros e a Navigator somou 0,20% para 4,946 euros.