BCP e Galp levam Lisboa ao vermelho

Société Générale ter reduzido a recomendação sobre as ações da petrolífera de "comprar" para "manter". No entanto, o preço-alvo subiu de 14 para 15 euros, o que implica um potencial de valorização de 7,95% face ao atual patamar. Ontem, a empresa apresentou os resultados dos primeiros nove meses do ano em que registou lucros de 718 milhões de euros.

15 de maio de 2018. O banco liderado por Miguel Maya

A bolsa de Lisboa abriu com perdas ligeiras, a negociar em sentido contrário às praças europeias.O PSI recua 0,07% para 6.213,9 pontos, com seis cotadas em baixa, oito em alta e duas inalteradas, a Semapa e a Ren.A Galp é a que mais desce, e perde 1,08% para 14,135 euros, depois de aAinda nas maiores quedas está o BCP que recua 0,69% para 0,2874 euros, depois de ter atingido ontem máximos derevelou esta segunda-feira após o fecho um resultado líquido de 556,8 milhões de euros entre janeiro e setembro, quase duplicando o resultado obtido no período homólogo.A Mota-Engil cede 0,33% para 3,055 euros, enquanto a Ibersol recua 0,3% para 6,68 euros.Por sua vez, a registar os maiores ganhos está a EDP Renováveis, que ganha 0,89% para 14,81 euros, depois de ter anunciado esta terça-feira, antes da abertura da sessão, que lucrou 445 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 7% face aos valores do ano passado. No entanto, as receitas caíram 5%, justificado com a "queda de 7% no preço médio de venda, parcialmente compensada pelo aumento de 3% na geração".Ainda no pódio está a Navigator que avança 0,8% para 3,772 euros, depois de ontem ter anunciado uma subida dos preços do papel na Europa e a Greenvolt que soma 0,56% para 6,315 euros.Entre os pesos pesados, a EDP avança 0,31% para 3,878 euros, enquanto que a Jerónimo Martins sobe 0,18% para 21,7 euros, depois de ontem ter caído mais de 2%.