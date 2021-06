BCP e Galp pressionam PSI-20 para fecho em mínimos de um mês

O PSI-20 recuou 0,53% esta terça-feira, encerrando nos 5.112,24 pontos, o valor mais baixo desde 12 de maio.Num dia em que sete cotadas fecharam positivas, uma inalterada e 10 no vermelho, o índice foi pressionado pelos pesos pesados BCP e Galp, com quedas acima de 2%.A maioria das praças europeias encontra-se em terreno positivo, sendo as exceções Lisboa, Madrid e Frankfurt.Pela positiva destacou-se a EDP Renováveis, com o braço das energias verdes do grupo EDP a somar 1,40%, para os 18,84 euros. Também a EDP avançou 0,27%, para os 4,54 euros. Ainda na energia, a REN terminou o dia inalterada, nos 2,27 euros, enquanto a Galp caiu 2,47%, para os 9,624 euros.A maior queda do dia foi protagonizada pelo BCP, que perdeu 2,94%, para os 15,54 cêntimos.Entre as papeleiras, a Navigator ganhou 0,07%, para 2,88 euros, enquanto a Altri caiu 1,05%, para 5,645 euros num dia em que a sua divisão de energias renováveis, a GreenVolt, realizou um evento para o mercado de capitais com vários anúncios e depois de ter anunciado na noite de ontem a compra de uma central em Inglaterra.O setor do retalho viveu uma jornada negativa, com Sonae e Jerónimo Martins a perderem 0,25% e 0,47%, respetivamente.