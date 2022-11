BCP e Galp seguram PSI em terreno positivo

O PSI valorizou 0,09%, para os 5.739,16 pontos na sessão desta quinta-feira, contrariando a tendência negativa vivida na maioria das praças europeias.Das 15 cotadas do índice nacional, sete fecharam com ganhos e oito no vermelho.Os ganhos na reta final da negociação permitiram ao PSI encerrar acima da linha d'água, isto depois de ter estado no vermelho até aos últimos minutos da sessão.O maior impulso ao índice veio do BCP, que avançou 2,4%, para os 0,1537 euros, num dia em que o CaixaBank BPI aumentou o preço-alvo das ações do banco liderado por Miguel Maya para 0,20 euros.Também outro peso pesado, a Galp, ajudou ao fecho positivo em Lisboa. A petrolífera subiu 1,9%, para os 10,73 euros.Entre as papeleiras, a Altri ganhou 1,48%, para 5,83 euros, enquanto a Navigator valorizou 0,47%, fechando nos 3,83 euros.No retalho, a Sonae valorizou 0,88%, para 0,973 euros, ao passo que a Jerónimo Martins cedeu 0,29%, para os 20,70 euros.No setor ligado à eletricidade, a Greenvolt ganhou 0,38%, a REN subiu 0,19%, enquanto o grupo EDP fechou no vermelho: a EDP Renováveis deslizou 0,51% e a EDP caiu 1,18%.As maiores quedas do dia pertenceram aos CTT, que apresentam resultados ainda hoje. As ações do operador postal tombaram 3,54%, para os 3,00 euros.Nota ainda para as quedas da Nos (-2,37%, para 3,876 euros) e Mota-Engil (-1,44%, para 1,23 euros).