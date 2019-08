BCP e Galp sobem mais de 1% e dão ganhos ao PSI-20 no arranque da semana

A bolsa nacional abriu a semana com sinal positivo, alinhada com as principais praças europeias, animada sobretudo pelo BCP e pela Galp Energia.

A bolsa nacional abriu em alta esta segunda-feira, 19 de agosto, depois de na última sessão ter já valorizado quase 2%. Nesta altura, o PSI-20 soma 0,74% para 4.839,86 pontos, suportado sobretudo pelo BCP e pela Galp Energia. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 13 estão com sinal verde e cinco a descer.





Na Europa, os principais índices também seguem com ganhos em torno de 1%, animados pelas notícias de que Washington e Pequim estão novamente em conversações para tentar resolver o conflito comercial e pelos planos do governo chinês para reformar o seu sistema de taxas de juro no sentido de baixar os custos de financiamento.