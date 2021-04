BCP e Galp sustentam ganhos do PSI-20 em dia otimista na Europa

A bolsa nacional abriu a sessão desta sexta-feira, 16 de abril, em queda ligeira, mas rapidamente inverteu a tendência e segue agora a valorizar ligeiros 0,05% para 4.990,51 pontos.





Na Europa, os principais índices também estão com sinal positivo, com as ações a beneficiarem dos fortes indicadores sobre as duas maiores economias do mundo: ontem os Estados Unidos anunciaram números vistos como positivos para a produção industrial e vendas e retalho, assim como uma descida dos pedidos de subsídio de desemprego para o nível mais baixo da pandemia.



Já a China revelou um crescimento recorde no primeiro trimestre, de 18,3%, com os gastos dos consumidores a crescerem fortemente e a sugerirem um maior reequilíbrio da economia.





Por cá, o BCP e a Galp Energia são das cotadas que mais contribuem para os ganhos do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,68% para 11,80 cêntimos e a Galp avança 0,29% para 9,828 euros.





Ainda na energia, a EDP sobe ligeiros 0,04% para 5,080 euros, depois de ter anunciado ontem que produziu 16,6 TWh (terawatts-hora) de eletricidade entre janeiro e março, o que correspondeu a uma queda de 9% face ao período homólogo ao ano passado (18,2 TWh).