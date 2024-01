BCP e Galp sustentam Lisboa no verde

A bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo nos primeiros minutos de negociação, sustentada pela subida dos pesos pesados Galp e BCP que valorizam cerca de 1%.As restantes praças europeias negoceiam em terreno positivo, depois de, na sexta-feira, o índice de referência do Velho Continente, Stoxx 600, ter atingido máximos de dois anos, à boleia dos bons resultados da LVMH.O principal índice nacional PSI soma 0,12% para 6.283,11 pontos, com oito cotadas em alta, seis em baixa e duas inalteradas, a Corticeira Amorim e a Altri.A registar os maiores ganhos está a Galp, que soma 1,07% para 14,59 euros, depois de esta manhã, antes da abertura, ter apresentado o seu "trading update".A petrolífera revelou que registou uma margem de refinação de 6,1 dólares por barril de petróleo no quarto trimestre do ano passado , uma descida significativa, de 58%, face aos 14,6 dólares do trimestre anterior. Os números ficaram abaixo dos 8,27 dólares antecipados pelos analistas ouvidos pela Bloomberg.O BCP ganha 0,94% nos 0,27 euros. O banco poderá estar a ganhar impulso das palavras do presidente não executivo do banco que afirmou, numa entrevista ao Negócio, publicada durante o fim-de-semana, que chegou o tempo de a instituição dar "uma melhor contrapartida" aos "stakeholders".Ainda no pódio das maiores subidas está a Semapa que sobe 0,72% 14,81 euros.A impedir maiores ganhos do PSI está a EDP Renováveis que desvaloriza 1,17% nos 14,81 euros estando a renovar mínimos de finais de outubro. A EDP, por sua vez, recua 0,32% para 4,05 euros, também no valor mais baixo desde inícios de novembro.A Jerónimo Martins desce 0,86% para 20,86 euros.