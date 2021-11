BCP e grupo EDP dão gás à Bolsa de Lisboa. PSI-20 sobe 0,30%

A Bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira positiva, com o PSI-20 a valorizar 0,30%, nos primeiros minutos da negociação, para os 5514,06 pontos. Das 19 cotadas do principal índice português, sete subiam, dez desciam e duas mantinham-se inalteradas.A liderar os ganhos está o BCP, que sobe 2,05%, logo seguido do grupo EDP, com o braço Renováveis a apreciar 1,21% e a casa-mãe a avançar 0,46%. Os dois grupos empresariais têm beneficiado de boas avaliações de analistas, tendo sido - tanto o BCP como a EDP - colocados na mais recente lista de ações favoritas a investir do CaixaBank/BPI.O banco liderado por Miguel Maya recebeu ainda uma recomendação positiva da Oddo BHF, que arrancou a cobertura à empresa com um preço-alvo de 0,22 euros. Esta manhã, o valor de cada ação está nos 0,15 euros.Também a Galp (+0.27%) e a Jerónimo Martins (+0.05%) negoceiam positivas esta manhã, colocando todos os cinco pesos pesados da Bolsa de Lisboa do lado dos ganhos. Em sentido contrário, Altri (-1,18%) e Pharol (-1,14%) são as empresas que registam as quedas mais acentuadas.Lisboa está, assim, alinhada com as restantes praças europeias que estão todas pintadas a verde no arranque da sessão desta quarta-feira. Depois do tombo de ontem, o maior desde setembro, também o índice Stoxx 600 recupera esta manhã, valorizando 0,34%.Notícia atualizada