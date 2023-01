BCP e Jerónimo Martins colocam Lisboa no verde pelo terceiro dia

Leia Também PSI fecha em alta com ajuda do BCP

A bolsa nacional está a negociar hoje em terreno positivo, acompanhando assim as principais praças europeias que estão no verde pelo terceiro dia consecutivo.O PSI avança 0,16% para 5.838,98 pontos. Das 15 cotadas que compõem o principal índice nacional, apenas uma desce, nove avançam e seis estão inalteradas.A registar os maiores ganhos está o BCP. Depois de ontem ter disparado mais de 2%, segue hoje a valorizar 1,41%. No segundo lugar do pódio está o maior peso pesado do PSI, a Jerónimo Martins, que sobe 1,38%, seguida pela Sonae, que soma 1,05%.Ainda em rota ascendente está a EDP, que avança 0,57%, e a EDP Renováveis, que cresce 0,39%.Com a maior queda está a Galp, que perde 2,7%, dando também continuidade à descida de quase 2% desta terça-feira e acompanhando a queda do petróleo tanto na Europa como nos Estados Unidos.Inalteradas nos primeiros minutos de negociação estavam a Mota-Engil, Semapa, Nos, Corticeira Amorim, Altri e REN.Notícia atualizada às 8:44h